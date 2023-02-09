أكثر من 16 ألفاً و400 قتيل حصيلة زلزال تركيا وسورية.. ومازال الآلاف عالقين

لا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسورية منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في البلدين اليوم، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألفا و400 شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى أكثر من 12,873 قتيلا، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سورية ارتفعت إلى أكثر من 3550 قتيل.

كما أصيب نحو 63 ألف شخص بجروح في تركيا، وأكثر من 5000 في سورية، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.