إنقاذ رضيع بعد قضاءه 128 ساعة تحت الأنقاض في ولاية هاتاي بتركيا

فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، تم الإعلان اليوم عن إنقاذ طفل رضيع في ولاية هاتاي في تركيا، بعد أن أقضى 128 ساعة تحت الركام.

ووفقاً للصور ومقاطع الفيديو التي تناقلتها وسائل الإعلام التركية، فقد ظهر الطفل بصحة جيدة، على الرغم من قضاءه وقتاً طويلاً تحت الأنقاض.

وتعرضت تركيا وسوريا لزلزال مدمر في 6 فبراير الحالي، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث تجاوز عددهم 25 ألفاً حتى الآن، فضلأً عن دمار هائل في المباني، وبقاء الآلاف حتى هذه اللحظة عالقين حتى أنقاض منازلهم.