“انتظار صلاة الفجر أنقذني”.. مهاجم هاتاي سبور يكشف قصة نجاته من الزلزال بتركيا

كشف الكاميروني كيفين سوني مهاجم نادي هاتاي سبور عن قصة نجاته من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في بقائه على قيد الحياة هو انتظاره صلاة الفجر في ذلك اليوم.

وتحدث سوني في حوار مطول مع موقع “فوت ميركاتو” (Foot Mercato) الرياضي عما حدث معه بالتفصيل في تلك الليلة “الصادمة” كما وصفها الكاميروني الدولي البالغ من العمر 24 عاما.

وقال سوني “عدت إلى المنزل بعد مباراة هاتاي سبور وقاسم باشا مساء يوم الأحد الماضي التي فزنا فيها بهدف مقابل لا شيء، وكنت جالسا مع أقاربي نلعب “بلايستيشن” حتى الساعة الرابعة أو الخامسة صباحا بتوقيت تركيا، وبدأت الأرض تهتز، وفي ذلك الوقت طلبت منهم أن يهدؤوا، وعندما بدأ السقف والجدران بالسقوط بدأنا في الفرار متجهين نحو الدرج، وكان لدينا الوقت فقط لأخذ جوازات سفرنا وهواتفنا”.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها مثل هذا الشيء، وقال عن تلك اللحظة “شعرت أن الأرض تهتز وظننت أنها رياح قوية في الخارج، ولكني عندما رأيت أن الهزات كانت قوية حقا أيقنت أنها كانت خطيرة جدا”.