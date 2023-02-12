سعود العصفور يوجه 17 سؤالا متعلقا ب”الطيران المدني وتعزيز إيرادات الدولة وطيران الجزيرة

وجه النائب سعود العصفور ١٧ سؤالا متعلقاً بـ”الطيران المدني وتعزيز إيرادات الدولة وطيران الجزيرة”.

وقال العصفور في سؤاله : لأن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية إنفاقه أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي، وانطلاقا من أهمية الرقابة على أداء الجهات الحكومية والجهات التابعة لها للتأكد من سلامة تنفيذ توجيهات الحفاظ على المال العام وحسن ادارته ولتعظيم ايرادات الدولة غير النفطية.

يرجى افادتي وتزويدي بالآتي :

١ – ما هي الآلية المتبعة والمحددة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني لتحصيل الرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2021 الخاص بتعديل رسوم خدمات المطار والركاب والذي أتى استكمالا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 والذي يهدف لتعزيز إيرادات الدولة وتحسين خدمات المطار ؟ (مرفق تصريح الإدارة العامة للطيران المدني والقرارات).

٢ – ما هي إجمالي المبالغ المحصلة منذ صدور قرار تعديل رسوم خدمات المطار والركاب في مطار الكويت والمقدرة بـ 3 دينار للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم؟

٣ – ما هو إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من شركات طيران الجزيرة؟ وآلية سدادها لتلك المبالغ من عدمه ؟ وفي حال وجود مانع للسداد .. يرجى تزويدي بالمراسلات الرسمية مشفوعة بالقرارات والأسانيد التي أدت إلى عدم التحصيل والتسبب في إهدار المال العام؟

٤ – ما هي الإيرادات التي تم تحصيلها من إيرادات مبنى T5 ومواقف السيارات الملحقة به؟

٥ – تقوم شركة طيران الجزيرة بتوفير خدمة Park & Fly المخصصة كمواقف لموظفي شركة طيران الجزيرة والتي تستخدم حاليا في إيقاف سيارات المسافرين لفترات طويلة الأمد من خلال تلك الخدمة وبمقابل مادي وعليه يرجى الإفادة وتزويدنا بجميع المراسلات والموافقات المتعلقة بهذه الخدمة والاجراء المتخذ حيال استخدامها في غير الغرض المخصص لها ؟

٦ – ما هو العائد المادي للدولة نتيجة تخصيص بوابات دائمة لشركة طيران الجزيرة في مبنى T2 التابع مباشرة للطيران المدني ؟

٧ – ماهي القرارات الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني للسماح لشركة طيران الجزيرة بخدمة الـVIV لجميع المسافرين على جميع شركات الطيران والطيران الخاص سواء عند الوصول أو المغادرة ؟ وهل تم ترخيص هذه الخدمة ؟ وهل تم إجراء أو عمل ممارسة أو مزايدة لتقديم هذه الخدمة ؟ وما هي المبالغ التي تسددها إلى الطيران المدني نظير توفيرها لتلك الخدمة ؟

٨ – ما هي الرسوم التي تحصلها الدولة نظير خدمة الأولوية التي تقدمها شركة طيران الجزيرة والمحدد سعرها ب10 دينار في الرحلة بالاتجاه الواحد، و 15 دينار في الرحلة المتواصلة ؟ وتزويدي بجميع المراسلات والموافقات بذلك إن وجدت ؟

٩ – ما هو المردود المادي الذي تحصل عليه الطيران المدني من إجارات ومبيعات السوق الحرة والمطاعم وخلافه في مبنى T5 ؟

١٠ – يرجى الإفادة وتزويدي بعدد الشكاوى المقدمة من المواطنين والوافدين ضد طيران الجزيرة خلال الخمس سنوات الماضية وعدد العقوبات والغرامات التي تم إيقاعها على طيران الجزيرة عن هذه الشكاوي ؟

١١ – يرجى تزويدي بالعدد الإجمالي لركاب طيران الجزيرة خلال الخمس سنوات الماضية ذهابا وإيابا مع بيان عدد الكويتيين من إجمالي عدد الركاب ؟

١٢ – كم يبلغ إجمالي عدد موظفي شركة طيران الجزيرة ، وكم عدد الكويتيين العاملين بها ؟

١٣ – هل تم منح أي أراضي في المطار الجديد إلى شركة طيران الجزيرة بخلاف T5 ومواقف السيارات المتعلقة بها ؟ وفي حال عدم منحها ، هل سيكون هناك أراضٍ مخصصة لها بعد الانتهاء من المطار الجديد ، مع تزويدنا بآلية تخصيص الأراضي في المطار الجديد إن وجدت ؟

١٤ – ما مدى التزام شركة طيران الجزيرة بالمعايير الدولية للسلامة والأمن حيث أنها عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) ؟ كذلك يرجى تزويدنا بجميع الملاحظات والتقارير المتعلقة بالسلامة والأمان لشركة طيران الجزيرة سواء كانت من جهات محلية أو أجنبية مثل ICAO-IATA وخلافها ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني تجاه هذه المخالفات والملاحظات بالتفصيل ؟

١٥ – هل قامت الإدارة العامة للطيران المدني بالتحفظ على الطائرة رقم (J9-787) والصندوق الأسود الخاص بها بعد حادثة المنطاد الراداري التابع للقوة الجوية الكويتية بطائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة التي وقعت في أغسطس 2017 ؟ وإذا كان الجواب بالنفي.. يرجى إفادتي بالأسباب التي أدت إلى هذا التقصير الخطير ؟

١٦ – يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الطيران المدني فيما يخص فحص الطيارين بعد الحادثة؟ وهل تم الاستجابة لطلب منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) بضرورة فحص طاقم الطائرة مباشرة بعد حدوث الحادث في هذا الشأن ؟

١٧ – هناك قضية منظورة أمام المحكمة تحت رقم 1914/2019 في الوقت الحالي ، ما هي آخر المستجدات بخصوص هذه القضية ؟ وماهي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني للحفاظ على حقوقها وحقوق الدولة ؟