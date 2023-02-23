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عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 23 فبراير 2023
23 فبراير، 2023
#فيديو | رسالة إلى أولياء الأمور :— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 23, 2023
هل هذا يرضيكم ؟!#العيد_الوطني #الكويت
pic.twitter.com/RI4oRD2eYF
#فيديو | رسالة إلى أولياء الأمور : هل هذا يرضيكم ؟! #العيد_الوطني #الكويت
23 فبراير، 2023
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