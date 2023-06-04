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1 يونيو، 2023
#فيديو | خالد فهد الغانم : أي استقرار تتكلم عنه دمرت كل شي جميل بالبلد pic.twitter.com/HJ2INOybMJ— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٤ يونيو ٢٠٢٣
#فيديو | خالد فهد الغانم : أي استقرار تتكلم عنه دمرت كل شي جميل بالبلد
4 يونيو، 2023
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