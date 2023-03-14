السعودية تبدأ تجربة تقنية “تبريد الطرق”

بدأت الهيئة العامة للطرق في السعودية وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تجربة الدراسة البحثية الخاصة «بتبريد الأسطح الإسفلتية».

تأتي أسباب هذه التجربة نظراً لكون الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، حيث تصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية. كما تقوم الطرق علمياً بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلاً، مما يسبب ظاهرة علمية تسمى «ظاهرة الجزيرة الحرارية» التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأتت الحاجة لمعالجة «ظاهرة الجزيرة الحرارية»، حيث تم البدء في تجربة استخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية. وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.