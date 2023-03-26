“السكنية” تنفي حرمان الزوجة الكويتية من حقها في ملكية نصف المسكن الحكومي

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن مايتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الخدمات الإخبارية الإلكترونية عن «حرمان الزوجة الكويتية من حقها في ملكية نصف المسكن الحكومي» لا أساس له من الصحة.

وأشارت المؤسسة أن إلى «للزوجة الكويتية الحق في إصدار وثيقة الملكية من خلال الإدارة المختصة ودون العرض على اللجنة». وأفادت المؤسسة أنه وبناءً على التعديلات التي تمت مؤخراً على لائحة الرعاية السكنية، فإن للزوجة الكويتية الحق في التقدم بطلب ايصال التيار الكهربائي إضافة إلى حق أي فرد من أفراد الأسرة بالتقدم، على أن تعرض طلباتهم على اللجنة المختصة لاتخاذ الراي وفق الإجراءات القانونية.

وتدعو المؤسسة تحري الدقة التامة في نقل الأخبار والاعتماد على حساباتها الرسمية في برامج التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسة للوصول إلى المعلومات الدقيقة.