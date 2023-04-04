لاجئ سوري يصبح عمدة بلدة ألمانية

أعلنت قرية ألمانية مساء أمس الأحد انتخاب لاجئ سوري عمدة لها بأغلبية مطلقة بلغت 55.41 في المائة من الأصوات.

وكان ريان الشبل (29 عاماً) قد فرَّ من سوريا عام 2015، وترشح لانتخابات منصب عمدة قرية أوستلسهايم في ولاية بادن – فورتمبرغ بجنوب غربي ألمانيا كمرشح غير حزبي، رغم أنه عضو في حزب الخضر.

ويصف الشبل تجاربه خلال الحملة الانتخابية بأنها «إيجابية في أغلبها».

وفي سن الـ21 فرَّ الشبل من مسقط رأسه في السويداء بجنوب سوريا، ويعمل حالياً منذ سبع سنوات في الشؤون الإدارية بدار بلدية «التنغشتيت» المجاورة. وذكر الشبل أنه يخطط الآن بصفته عمدة للانتقال إلى حي كالف في أوستلسهايم.

والشبل على الأرجح أول عمدة سوري في جنوب غربي ألمانيا. ووفقاً لاتحاد بلديات بادن – فورتمبرغ، لا يوجد مرشح آخر من أصول سورية لمنصب عمدة حتى الآن.

وفي الانتخابات التي جرت أمس الأحد، فاز الشبل على المرشحين غير الحزبيين، ماركو شتراوس وماتياس فاي.