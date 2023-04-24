عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 24 أبريل 2023

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تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس
12 أبريل، 2023
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“الكويت” يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
4 أبريل، 2023
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هل اقترب ميسي فعلاً من برشلونة؟ تصريحات تشافي ومسؤول تفاجئ الجميع
31 مارس، 2023
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الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين
31 مارس، 2023
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اقتصاد
محمد الصقر: باستثناء الغزو.. خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً أشد مرارة وأكثر قهراً
5 أبريل، 2023
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(نفط الكويت) تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد
20 مارس، 2023
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“أبراج” العمانية تنقب عن النفط في حقل الوفرة
26 فبراير، 2023
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الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على “الغرفة” وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها
1 فبراير، 2023
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روسيا 2018
تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس
12 أبريل، 2023
أضف تعليق
“الكويت” يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
4 أبريل، 2023
أضف تعليق
هل اقترب ميسي فعلاً من برشلونة؟ تصريحات تشافي ومسؤول تفاجئ الجميع
31 مارس، 2023
أضف تعليق
الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين
31 مارس، 2023
أضف تعليق
اقتصاد
محمد الصقر: باستثناء الغزو.. خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً أشد مرارة وأكثر قهراً
5 أبريل، 2023
أضف تعليق
(نفط الكويت) تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد
20 مارس، 2023
أضف تعليق
“أبراج” العمانية تنقب عن النفط في حقل الوفرة
26 فبراير، 2023
أضف تعليق
الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على “الغرفة” وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها
1 فبراير، 2023
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
تأجيل لقاء السالمية و الفحيحيل بسبب تقلبات الطقس
12 أبريل، 2023
أضف تعليق
“الكويت” يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة اليد
4 أبريل، 2023
أضف تعليق
هل اقترب ميسي فعلاً من برشلونة؟ تصريحات تشافي ومسؤول تفاجئ الجميع
31 مارس، 2023
أضف تعليق
الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين
31 مارس، 2023
أضف تعليق
اقتصاد
محمد الصقر: باستثناء الغزو.. خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً أشد مرارة وأكثر قهراً
5 أبريل، 2023
أضف تعليق
(نفط الكويت) تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غرب البلاد
20 مارس، 2023
أضف تعليق
“أبراج” العمانية تنقب عن النفط في حقل الوفرة
26 فبراير، 2023
أضف تعليق
الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على “الغرفة” وأطالب القطاع الخاص بالوقوف إلى جانبها
1 فبراير، 2023
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
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