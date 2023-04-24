إلغاء نحو 70 رحلة جوية في مطار برلين بسبب الإضراب

في وقت ألغى مطار برلين براندنبورج في العاصمة الألمانية عشرات الرحلات الجوية اليوم الإثنين، بسبب إضراب نفذه عمال الخدمات، ذكرت تقارير صحفية أنه لا يوجد أي تأثير أو إلغاء الرحلات في ألمانيا على حركة الطيران في مطار الكويت التي تسير بشكل طبيعي، دون أي تأثير على حركة المغادرة والوصول.