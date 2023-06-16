للمرة الأولى في السعودية.. (شؤون الحرمين) تستعد لإقامة 20 معرضا خلال موسم الحج

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية لإقامة 20 معرضا مختلفا خلال موسم الحج لهذا العام للمرة الاولى في تاريخ الحرمين الشريفين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس توضحيه أن المعارض تتنوع ما بين الميدانية والرقمية والافتراضية والمتنقلة.

وذكر أن هذه المعارض تعكس التزام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير إثراء تجربة ضيف الرحمن ثقافيا وتعكس رؤية المملكة في تنمية الخدمات في موسم الحج وتطويرها.

وأضاف السديس أن المعارض ستقام في مواقع مختلفة إذ سيتم إقامة بعضها داخل المسجد الحرام والأخرى متنقلة تجوب المشاعر المقدسة وبعض المواقع في مكة المكرمة ومحافظة جدة لتوفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار والحجاج للاطلاع على تاريخ الحرمين الشريفين ومراحل تطورهما.

وأفاد بأن أكثر من 40 موظفا متخصصا في مجال المعارض سيقدمون شرحا يتضمن معلومات هامة حول المعروضات وتاريخها الثقافي لضمان تجربة فريدة للزوار والحجاج.