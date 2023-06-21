لجنة التجارة الامريكية تتهم “امازون” بخداع المستهلكين

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية اليوم الأربعاء عن اتخاذ إجراءات ضد عملاق التجارة الالكترونية (أمازون) الامريكية بسبب خداع المستهلكين بعد “تسجيلهم في برنامج (برايم) دون موافقتهم وصعوبة إلغاء اشتراكاتهم في البرنامج”.

واتهمت اللجنة في شكوى قدمتها (أمازون) “بخداع ملايين المستهلكين للتسجيل دون قصد في برنامج (باريم) ودون معرفتهم مشيرة الى أن الشركة استخدمت تصميمات خادعة تعرف باسم (الأنماط المظلمة) لخداع المستهلكين للتسجيل في اشتراكات (برايم) المجددة تلقائيا”.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة اللجنة لينا خان ان ” (امازون) خدعت المستهلكين في التسجيل دون رضاهم ما أدى إلى إيذائهم وتكلفتهم أموالا”.

وأضافت أن تلك الأساليب الاستغلالية أضرت بالمستهلكين وبالشركات على حد السواء مؤكدة مواصلة لجنة التجارة الفيدرالية العمل على حماية الأمريكيين من “الأساليب المضللة” وغيرها من الممارسات الخادعة في الأسواق الالكترونية”.