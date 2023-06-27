الحجاج في مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الاكبر

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى مشعر عرفات للوقوف فيه وقضاء يوم عرفة وتأدية ركن الحج الأكبر. ويؤدي الحجاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بالسنة النبوية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) تصريحات عن وكيل وزارة الحج والعمرة عايض الغوينم أكد فيها جاهزية مختلف القطاعات الحكومية في المملكة لتأمين حركة الحجاج وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم لتأدية فريضتهم بكل يسر.

وأوضح الغوينم ان الوزارة تواصل جهودها ميدانيا لضمان سلامة وصحة الحجاج وتكامل الخدمات المقدمة لهم.

ونقلت (واس) بيانا عن المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت فيه رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع إجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث والإسناد في حالات الطوارئ.

وأكدت المديرية جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ. ويعد مشعر مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج ويقع بين مشعري منى وعرفات ويؤدي الحجاج فيه بعد نفرتهم من عرفات صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمعون منه الحصى لرمي الجمرات في مشعر منى غدا وفي أيام التشريق الثلاثة.

ويمكث الحجاج في مشعر مزدلفة حتى صباح يوم غد الموافق لعيد الاضحى ليفيضوا بعد ذلك الى مشعر منى.