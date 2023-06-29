“التعاون الإسلامي” تدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية استوكهولم بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت المنظمة في بيان ان “هذه الأعمال البغيضة التي يعمد بعض المتطرفين إلى اقترافها تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية وتقوض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف”.

وحثت المنظمة حكومات البلدان المعنية على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها مؤكدة استنكارها لتكرار “هذه الاعتداءات الدنيئة وكافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته”.

وأكدت ضرورة الالتزام بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية ووفقا لقوانين حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

كما شددت على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم.