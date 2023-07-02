إيران توقف إرسال سفيرها الجديد إلى السويد احتجاجا على حرق المصحف الشريف

أوقفت إيران اليوم الأحد إجراءات إرسال سفيرها الجديد إلى السويد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرف امام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان “الإجراءات الإدارية لإرسال سفيرنا الجديد الى السويد توقفت حاليا بسبب سماح الحكومة السويدية بالإساءة إلى القرآن الكريم”.

وأقدم متطرف يوم الأربعاء الماضي على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.