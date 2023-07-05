استطلاع: 70 بالمئة من الأوروبيين يرون انتشار الفساد في الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي نشرت المفوضية الأوروبية نتائجه اليوم الأربعاء أن 70 بالمئة من الأوروبيين يرون “انتشار الفساد على نطاق واسع في دولهم الأعضاء بالاتحاد الأوروبي”.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري على المواطنين والشركات تجاه الفساد في الاتحاد الأوروبي رأت معظم الشركات الأوروبية (65 بالمئة) أن المحسوبية في المؤسسات العامة تعد من أكثر ممارسات الفساد شيوعا في الاتحاد الأوروبي في حين اعرب غالبية المستطلع آراؤهم عن عدم قبولهم للفساد. وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمعالجة الفساد شكك ما نسبته (67 بالمئة) في جدوى تلك الجهود قائلين إن قضايا الفساد التي تقع على “مستوى عال” لا تتم متابعتها بشكل كاف كما رأى (60 بالمئة) أن جهود الحكومة لمكافحة الفساد غير فعالة.

وفي هذا الصدد قالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها اتخذت مؤخرا إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد داخل الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى مقترحات مكافحة الفساد المقدمة في ال3 من مايو الماضي مؤكدة أنها ستبني على الإجراءات المعمول بها حاليا وستعمل على تعزيز الجهود لإدراج البنود الخاصة بمنع الفساد في صميم سياسات الاتحاد الأوروبي وبرامجه.