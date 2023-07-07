البراك: ندوة “أوبك” منصة دولية مهمة لبحث تحديات الطاقة

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك بالندوة الدولية حول الطاقة التي اختتمت أعمالها مساء اليوم الخميس في فيينا ووصفها بأنها منصة دولية مهمة لبحث تحديات الطاقة.

وقال الوزير البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الندوة أتاحت الفرصة لتبادل وجهات النظر والنقاشات بين الوزراء والمسؤولين عن أسواق النفط والطاقة في العالم.

وأشار البراك إلى أنه أجرى محادثات بناءة مع وزراء الطاقة ومنهم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مثمنا تعاونه ودعمه الكبير في كل القضايا التي طرحت وكذلك دور المملكة الرائد في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وفي استقرار ونمو أسواق الطاقة في العالم.

وأكد أهمية سلسلة ندوات الطاقة التي تنظمها (أوبك) داعيا إلى مواصلة مثل هذه المنابر المختصة بشؤون الطاقة وتوسيعها لتشمل مجالات أكبر.

وفيما يتعلق باللقاء غير الرسمي الذي جمع وزراء نفط (أوبك) أمس الأربعاء على هامش أعمال الندوة قال البراك إنه كان لقاءا وديا ومناسبة لتبادل الرأي حول عدد من القضايا المتعلقة بسوق النفط.

أما وزير النفط العراقي حيان عبدالغني فثمن في تصريح مماثل ل(كونا) في ختام اعمال الندوة الدولية جهود منظمة (أوبك) في تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية مشددا على أن (أوبك) لا تزال منظمة فاعلة في السوق العالمية وفي سوق الطاقة أيضا.

وأكد أن (أوبك) ستبقى ملتزمة بتحقيق أهدافها الرئيسية التي قامت عليها قبل اكثر من ستة عقود والمتمثلة في توفير مصادر الطاقة لصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين مشددا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى لتعزيز الاستثمارات في الصناعات النفطية العالمية لتواكب الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل.

من جهته أكد وزير المحروقات الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا أهمية ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وقال الوزير ايتوا في تصريح مماثل ل(كونا) إن رفع الاسعار أو خفضها بشكل غير مدروس هو أمر غير مقبول يؤثر على حركة الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وأشار الوزير الكونغولي إلى أن (أوبك) و(أوبك بلس) تعملان بشكل مشترك وباستمرار على المحافظة على استقرار سوق النفط من خلال تطبيق سياسة إنتاجية تؤثر بشكل إيجابي على الأسعار وبما يضمن استقرارها.

وركزت ندوة أوبك الدولية الثامنة على القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة مثل أمن الطاقة والابتكار التكنولوجي والمسائل البيئية والتنمية المستدامة وسياسات الطاقة فضلا عن الاتجاهات الاوسع في الاقتصاد العالمي.