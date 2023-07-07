الهلال يغري برناردو سيلفا براتب فلكي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بات منفتحًا على قبول عرض الهلال السعودي.

ونقلت شبكة "ESPN" عن مصادر لها، أن عرض الهلال الذي تلقاه سيلفا يزيد عن 3 أضعاف ما يحصل عليه النجم البرتغالي، الآن، مع مانشستر سيتي.

ويتقاضى برناردو حاليًا 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما تبلغ قيمة عرض الهلال 500 ألف إسترليني في نفس الفترة.

وأكدت الشبكة أن سيلفا يرغب في خوض تحدٍ جديد، بعد 6 سنوات قضاها في مانشستر سيتي، لافتةً إلى أن النادي الإنجليزي لن يقف في طريق اللاعب إذا أراد الانتقال للدوري السعودي.

ولم يستبعد سيلفا، الذي يفضل البقاء في أوروبا، الانضمام إلى روبين نيفيز وكاليدو كوليبالي في صفوف الهلال، حيث يبقى الفريق السعودي خيارًا أمام لاعب موناكو السابق.

ويتبقى في عقد برناردو مع السيتي عامان، وسيطالب النادي الإنجليزي برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه، لكن المصادر رجحت أن هذا لن يمثل عائقًا أمام الهلال.