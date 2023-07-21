الجامعة العربية تدين سماح السويد مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الجمعة بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في (ستوكهولم) معتبرا أن هذا الفعل “الشائن” يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم.

وقالت الجامعة العربية في بيان ان أبو الغيط سبق أن حذر منذ اسابيع من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف. وأشار أبو الغيط إلى حماية السلطات السويدية سابقا لمن يرتكبون هذه الأفعال المؤثمة على غرار ما فعلت مع متطرف قام بحرق علم العراق وهو ما يمثل فعلا استفزازيا للمشاعر الوطنية العراقية.

وأكد أن التراخي بشأن خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة.