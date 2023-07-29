دائرة الهجرة التركية تحدد مهلة للسوريين المخالفين لمغادرة اسطنبول

أعلنت دائرة الهجرة التركية بولاية إسطنبول اليوم السبت عن مهلة للسوريين المقيمين في اسطنبول بشكل مخالف للعودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها وذلك حتى 24 سبتمبر المقبل.

وقالت دائرة الهجرة في بيان ان “السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمقيمين حاليا في اسطنبول بالرغم من تسجيلهم في ولايات اخرى مطالبون بالعودة إلى الولايات المسجلين فيها”.

وأضاف البيان ان إدارة الهجرة ستمنح “إذن السفر” للسوريين المعنيين في القرار إلى الولايات المقيمين فيها إذا تقدموا بالطلب قبل نهاية المدة المذكورة.

وذكر انه “سيتم السماح للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة وجاءوا إلى اسطنبول من المناطق التي تعرضت للزلزال في 6 فبراير بالبقاء حتى إشهار آخر”.