مجلس الأمة يناقش في جلسة خاصة غدا المداولة الثانية لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة و(الحالة المالية للدولة)

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسته الخاصة يوم الخميس الماضي والتعديلات المقدمة عليه.

ويحتوي جدول أعمال الجلسة الخاصة على عرض الحالة المالية للدولة طبقا لنص المادة (150) من الدستور بالإضافة إلى أربعة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وتضمن الجدول تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024/2023) وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة المالية (2024/2023).

وأدرج على جدول الأعمال تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2024/2023).

كما أدرج تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2024/2023) بالإضافة إلى تقرير للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية (2022/2021).

يذكر أن المادة (150) من الدستور تنص على أن “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.