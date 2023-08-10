4 قوانين و920 اقتراحاً حصاد دور الانعقاد الأول

شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا أثمر إقرار 50 تشريعا منها 4 قوانين عامة ضمن الخريطة التشريعية التي أعلن عنها النواب بداية دور الانعقاد، إضافة الى 46 ميزانية وحسابا ختاميا.

وبحسب إحصائية لشبكة الدستور فإن النواب قدموا خلال هذا الدور الذي قدرت مدته بـ 44 يوما، 584 سؤالا، إضافة الى 425 اقتراحا بقانون، و495 اقتراحا برغبة.

وشكل المجلس 26 لجنة منها 11 دائمة و15 مؤقتة من بينها لجنتا تحقيق، فيما أصدر 65 تكليفا لهذه اللجان.

ونظر المجلس في طلب برفع الحصانة، و60 رسالة واردة ووافق على 53 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 4 طلبات مناقشة.

11 جلسة

افتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في 20 يونيو 2023، واختتم الدور في 2 أغسطس 2023، وعقد خلال هذا الدور (11) جلسة، تنوعت ما بين جلستين عاديتين، ومثلهما تكميليتين، و(5) جلسات خاصة، تخللها جلستان سريتان بشأن مناقشة استقالة رئيس ديوان المحاسبة والحالة المالية للدولة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية.

50 تشريعا

أقر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول (4) قوانين مهمة تضمنت قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون جديد لانتخابات مجلس الأمة (مفوضية عامة للانتخابات)، كما أقر المجلس خلال هذا الدور (46) قانونا للميزانيات والحساب الختامي.

584 سؤالا

وقدم 44 نائبا 584 سؤالا خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول أي بمعدل (13) سؤالا كل يوم.

وتمت الإجابة عن (76) سؤالا بمعدل 13% من إجمالي الأسئلة فيما لم تتم الإجابة عن (86) سؤالا بمعدل 15% ولم تمر المدة القانونية المقررة (أسبوعان) للرد على الأسئلة لعدد 422 سؤالا بمعدل 72%..

الأسئلة قدمت إلى جميع الوزراء بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي تلقي 3 أسئلة من 3 نواب بشأن الاستقالة المقدمة من وزيري التعليم د. حمد عبد الوهاب العدواني، والمالية مناف الهاجري.

وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 18 سؤالا ليكون الوحيد من بين رؤساء المجالس السابقة الذي يقدم أسئلة للوزراء خلال فترة رئاسته للمجلس، منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين.

425 اقتراحا بقانون

وقدم 49 نائبا خلال هذا الدور 425 اقتراحا بقانون منها (166) اقتراحا منفردا بمعدل 39% و (259) اقتراحا مشتركا بمعدل 61%.

وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضويه مجلس الأمة (يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب).

495 اقتراحا برغبة

وقدم 40 نائبا خلال هذا الدور (495) اقتراحا برغبة، منها (484) اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 98% من إجمالي الرغبات، و(11) رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 2%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.

85 توصية

ووافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الاول على (85) توصية، من بينها (59) توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و(4) توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات.

ووافق المجلس على 12 توصية إثر نظر طلب مناقشة بشأن حرق المصحف الشريف في السويد، كما وافق على 5 توصيات بعد إقرار تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، إضافة الى 5 توصيات إثر مناقشة برنامج عمل الحكومة.

60 رسالة واردة

ونظر المجلس في دور الانعقاد الأول 60 رسالة وافق على 53 منها ورفض رسالتين فيما أحيط علما بخمس رسائل.

وتنوعت الرسائل ما بين 26 من رؤساء اللجان البرلمانية بمعدل 43% و31 من النواب بمعدل 52% و3 رسائل من القيادة السياسية بمعدل 5%.

8 تكليفات لديوان المحاسبة

وكلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالدراسة والبحث والتدقيق في 8 موضوعات خلال دور الانعقاد العادي الأول هي فحص أعمال مستشفيات الضمان الصحي كافة، وفحص مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير، وفحص الموضوعات المتعلقة بأعمال المحافظات الست ومصروفاتها المالية، وفحص أعمال الشركات الخاضعة لرقابة الديوان، وفحص ميزانية البدل النقدي أثناء الخدمة للجهات الحكومية، وفحص مشروع محطة إنتاج الطاقة في منطقة الشقايا، وبحث مدى صحة إجراءات الحكومة بشأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراجعة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023.

65 تكليفا للجان البرلمانية

وأصدر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول 65 تكليفا للجان البرلمانية منها (33) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 51% و (32) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 49%.

196 شكوى وعريضة

وقدمت إلى مجلس الأمة خلال هذا الدور، 196 شكوى وعريضة، منها 183 شكوى بمعدل 93 % و13 عريضة بمعدل 7%، تمت إحالتها إلى اللجنة المختصة.