السعودية تعلن وصول سفيرها إلى طهران لمباشرة مهام عمله

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن وصول سفير المملكة المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله العنزي إلى العاصمة الإيرانية طهران لمباشرة مهام عمله.

وأكد السفير العنزي في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية “أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران ونقلها نحو آفاق أرحب كون البلدين جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادىء حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.