قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة إنها قامت بتكثيف الجولات التفتيشية وحررت عدة مخالفات لعدد من محال بيع الأدوات المدرسية مخالفة للقرارات الوزارية خلال جولة فريق الرقابة التجارية.

وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن المخالفات التي تم تحريرها تنوعت ما بين وجود سعرين على السلعة وعدم ذكر بلد المنشأ وعدم وجود سعر وعدد من المخالفات الأخرى.

وأكدت أن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية مستمرة ومكثفة بصورة يومية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس إغلاقها أحد الأسواق المركزية في منطقة الفروانية ارتكب مخالفات تتعلق بالتلاعب بأسعار الأدوات المدرسية والبيع بأعلى من السعر المعلن.

وأوضحت أن أبوابها مفتوحة للمستهلكين في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات غير الحقيقية وذلك عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست.

وذكرت أنه بإمكان الجميع التواصل مباشرة مع الوزارة عن طريق تطبيق (سهل) مؤكدة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكوى يتقدم بها المستهلكون.