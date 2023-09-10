جامعة الكويت تفتتح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية

أعلنت جامعة الكويت اليوم الأحد افتتاح مركز إسعاف مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لطلبتها ومنتسبيها البالغ عددهم نحو 43 ألفا.

وقال القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الاستاذ وفق بيان صادر عن جامعة الكويت إن (الجامعة) حرصت على افتتاح هذا المركز بغية السلامة الوقائية وتأمين المدينة الجامعية فيما يتعلق بالحالات التي تتطلب تدخل الإسعاف بشكل قريب.

ونقل البيان عن الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة الدكتور يعقوب التمار قوله إن المركز يعمل على مدار الساعة ويضم طاقما مدربا واختصاصيين أكفاء للتعامل مع جميع الحالات.