“الأزرق الأولمبي”… إلى كأس آسيا

تأهل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمقررة في قطر بين أبريل ومايو 2024، بعد تعادله مع نظيره العراقي 2-2 في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة من التصفيات، على استاد جابر الدولي، اليوم.

وتصدّر العراق ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن الكويت التي تأهلت من ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها.

تقدّم “الأزرق الأولمبي” بهدفين لسلمان العوضي من ركلة حرة (48) والبديل بندر السلامة من تسديدة بعيدة رائعة (65)، ولكن العراق ادرك التعادل خلال دقيقة واحد عبر ذو الفقار يونس (69) ومصطفى سعدون (70).

وأهدر عبدالعزيز ناجي ركلة جزاء للكويت أبعدها حارس العراق كميل الركابي (75)

وضمن المجموعة ذاتها، تغلبت تيمور الشرقية على ماكاو بخماسية نظيفة ليحقق الفائز اول 3 نقاط مقابل لاشئ للخاسر.