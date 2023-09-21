سمو ولي العهد يصل إلى الصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني ولحضور حفل افتتاح “الأولمبية الآسيوية”

بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك للقاء سموه حفظه الله مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم إبراهيم الناجم والملحق العسكري الكويتي لدى جمهورية الصين الشعبية العميد ركن بحري نعمان سفاح الراشد والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى هونغ كونغ وماكاو ناصر صقر الغانم والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي ومسؤولي مكاتب سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.