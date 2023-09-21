“المواصلات”: استبدال الخدمات الهاتفية في العدان والقصور والفنطاس ب”الألياف الضوئية”

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د. أحمد الحسيني بأن الوزارة ستقوم بإلغاء الخدمات الهاتفية المقدمة على الشبكة النحاسية في المناطق (العدان – القصور – الفنطاس) واستبدالها بخدمات أكثر تطوراً تقدم عبر شبكة الألياف الضوئية.

وقال الحسيني في تصريح صحفي اليوم بأن الوزارة ستعمل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2023/9/24 ولمدة شهرين بإلغاء خدمات التي تقدمها عبر الشبكة التقليدية النحاسية وتحويلها إلى خدمات أكثر تطورا عبر تقنية الالياف الضوئية في المناطق (العدان – القصور – الفنطاس)، مبيناً بأن هذه الخطوة تأتي من ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الهاتفية بتحويل شبكاتها الهاتفية من النحاسية إلى الألياف الضوئية.

وأشار الحسيني بأن هذا الإجراء جاء نتيجة عدم مبادرة بعض قاطني تلك المناطق بطلب استبدال الشبكة الهاتفية القديمة بالشبكة الجديدة الألياف الضوئية بتركيب جهاز الفايبر (ONT) مبيناً أنه مازال هناك مشتركين لازالوا يتلقون الخدمات المقدمة على الشبكة النحاسية والتي تقع ضمن المرحلة الثانية لمشروع الألياف الضوئية في المناطق المذكورة.

وبين الحسيني بأن عملية الاستبدال خلال الفترة التي أعلنت عنها الوزارة سيكون مجاناً دون أن يتحمل المشترك تكاليف التركيب.

وأكد الحسيني بعد انتهاء الفترة المحددة لاستبدال الخدمات عبر الشبكة النحاسية وسوف تقوم الوزارة بقطع الخدمات الهاتفية المقدمة عبر النظام القديم (النحاسي) وعليه لن يتمكن المشتركين من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي تعد أحدث أنظمة الاتصالات بالعالم لما توفره من خدمات إلكترونية متعددة وتقديم سرعات عالية.

ودعا الحسيني قاطني المناطق (العدان – القصور – الفنطاس) ضرورة سرعة مراجعة مقسم المنطقة التابعة لعنوان سكنهم وتقديم طلب تركيب جهاز الألياف الضوئية (ONT) والاستفادة من الفترة المجانية المحددة التي أعلنت عنها الوزارة.