ولي العهد السعودي: سنحصل على سلاح نووي إذا حازت عليه إيران أولاً

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه لو امتلكت طهران سلاحا نوويا فإن المملكة ستفعل الأمر ذاته “لأسباب أمنية ولتوازن القوى”.

وأضاف ولي العهد في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” بثت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس “نخشى أن تحصل أي دولة على سلاح نووي”.

وحذر الأمير محمد من أن أي دولة ستستخدم السلاح النووي “ستكون في مواجهة حربية مع باقي دول العالم”.

وتابع “من غير المجدي الحصول على سلاح نووي، لأنه لن يُستخدم. العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية”.

“لا علاقة للمملكة مع إسرائيل حالياً”

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قال ولي العهد السعودي إنه لا علاقة للمملكة مع إسرائيل حاليا، لكنه أكد أن المسألة الفلسطينية مهمة وينبغي حل هذا الجزء في مسار “التطبيع”.

وأضاف أن السعودية مهتمة “بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل”، وأنها مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الملف الفلسطيني.

“لدينا علاقات مميزة مع بايدن”

كما تحدث ولي العهد عن العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال “بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة… لدينا علاقة مميزة مع الرئيس (جو) بايدن، وهو شديد التركيز ويحضر نفسه جيدا”.

وتابع الأمير محمد أن السعودية تريد أن تأتي الشركات الأميركية والأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة في الشرق الأوسط.

ومضى يقول “نحن من أكبر خمسة مشترين للأسلحة الأميركية، وانتقالنا لشراء الأسلحة من دول غير الولايات المتحدة ليس من مصلحتها”.

أسواق النفط والطاقة

وتطرق ولي العهد السعودي أيضا إلى الحديث عن ملفات اقتصادية، حيث أكد أن المملكة تراقب العرض والطلب في سوق النفط، وتتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل استقرار الطاقة.

وأضاف “دورنا في أوبك+ سد الفجوة” بين العرض والطلب”، في إشارة إلى التحالف الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا.

وتابع قائلا “مهتمون باستقرار أسواق الطاقة، ونفعل ما يلزم بهذا الشأن”.

وعن مجموعة دول (بريكس) التي ستنضم إليها السعودية اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، قال الأمير محمد إن هذه المجموعة “ليست ضد الولايات المتحدة، بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها”.

وشدد ولي العهد على أن مجموعة “بريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ليست “تحالفا سياسيا”.

“أكبر قصة نجاح”

وعلى صعيد الاقتصاد السعودي، أكد الأمير محمد أن المملكة هي “أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين، وهي قصة هذا القرن”، مشيرا إلى أن بلاده الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات.

وقال إن استقطاب السياحة مرتبط بتطوير القطاعات، ومنها الرياضة والترفيه والثقافة، مضيفا “لا نمانع تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية”.

ومضى يقول “نعمل كي تسهم الرياضة بنسبة 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قريبا”.

يذكر أن قناة “فوكس نيوز” الأميركية بثت مقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بياناً إعلامياً، نوهت فيه بأن هذه المقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.