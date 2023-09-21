كانسيلو: السيتي الأفضل بالعالم.. وبرشلونة لا يمكن رفضه!

يرى جواو كانسيلو الظهير الأيمن لبرشلونة، أن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم ذلك لا يمكن رفض عرض البلوجرانا.

وقال كانسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم نعم، ولكن عندما يتصل بك برشلونة، عليك أن تذهب”.

وأضاف: “أردت حقا الانتقال لبرشلونة”.

وانضم كانسيلو لصفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادما من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة.

وقدم كانسيلو أوراق اعتماده سريعا لجماهير البلوجرانا، ففي أول لقاء أساسي شارك به، خلال مواجهة ريال بيتيس بالليجا السبت الماضي، نجح في تسجيل أول أهدافه مع البلوجرانا.

وجاء هدف كانسيلو في الدقيقة 81، بعد انطلاقة من الجهة اليمنى، ومراوغة رائعة لمدافع ريال بيتيس، قبل التسجيل بيمناه من تصويبة قوية، ليساهم في الانتصار بخماسية نظيفة.