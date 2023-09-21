“الكويت الأولمبي” يتعادل مع البحرين (1-1) ضمن دورة الالعاب الآسيوية لكرة القدم

تعادل منتخب الكويت الأولمبي اليوم الخميس مع نظيره البحريني بنتيجة (1-1) ضمن مباريات المجموعة الخامسة من دورة الالعاب الآسيوية لكرة القدم المقامة في الصين.

وسجل هدف (الأزرق) الاولمبي اللاعب سلمان العوضي في الدقيقة 74 عبر ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء فيما سجل هدف البحرين اللاعب علي رضا في الدقيقة 53.

وأحرز “أولمبي الكويت” النقطة الأولى له في الدورة وعزز من فرص تأهله للدور الثاني بشرط تعثر تايلاند أمام كوريا الجنوبية في المباراةالتي تجمعهما في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويلعب المنتخب الأولمبي يوم الأحد المقبل أمام نظيره التايلاندي في ختام مباريات المجموعة.