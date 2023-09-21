جامعة “عبدالله السالم” تستقبل الأحد المقبل الدفعة الأولى من طلبتها للعام الجامعي 2023/2024

أعلنت جامعة (عبدالله السالم) عن استقبالها يوم الاحد المقبل الدفعة الاولى من طلبتها المقبولين البالغ عددهم 605 طلاب وطالبات في مختلف البرامج وذلك في تدشينها لعامها الأول.

ورحبت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتورة موضى الحمود في بيان صحفي اليوم الخميس بأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية بانضمامهم إلى أسرة الجامعة كما رحبت بأول دفعة من الطلبة المقبولين فيها.

وأوضحة الحمود أن اختيارهم للدراسة في الجامعة كان نتيجة لتميزهم ومن هذا المنطلق قامت الجامعة وبعناية فائقة بوضع برنامج متميز لهؤلاء الطلبة ليكونوا خريجين متميزين وإضافة مهمة لدولة الكويت مبينة أن هذه الجامعة مختلفة بطبيعة تخصصاتها وطبيعة عملها.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتور عادل الحسينان وفق البيان إن المجلس يعتزم في الفترة التشغيلية المقبلة تقديم كل الدعم لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والطالبات حتى تكون جامعة (عبدالله السالم) وفق المعايير والخطط التي تليق بطموحات الجميع.

وأكد الحسينان حرص أعضاء المجلس على التعاون مع جميع أفراد الأسرة الجامعية وتأمين كافة الموارد لجميع الجهات التابعة للجامعة كونها جامعة حكومية متطلعا للمزيد من العلاقات الثقافية التي تدعم دور الجامعة لتصبح من أعرق الجامعات بتحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي ستقوم بجهود وطاقات الأسرة الجامعية المؤسسة لها.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة التأسيسي الدكتور فواز العنزي إن الجامعة تختلف عما هو معهود في عالم التعليم بوجه عام وفي دولة الكويت بوجه خاص مبينا أن التخصصات المطروحة فيها من قائمة الأعلى طلبا في سوق العمل.

ولفت إلى أنها تضم تخصصات تطرح للمرة الأولى في الكويت كما تعتمد على تعزيز ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد.

وذكر البيان أن الجامعة عقدت اللقاء التعريفي لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة التدريسية المساندة الأحد الماضي واللقاء التنويري الأول للدفعة الأولى من طلبتها المستجدين.

كما قدم عضو مجلس الإدارة التأسيسي ورئيس لجنة الشؤون الأكاديمية الدكتور علي المطيري عرضا مرئيا عن البرامج الأكاديمية واللوائح الطلابية خلال اللقاء التنويري.

وتناول العرض المرئي المتطلبات الدراسية للتخرج وصحائف التخرج والحد الأدنى والأعلى للعبء التدريسي ومدةالدراسة بالجامعة وحساب المعدل والإنذارات الجامعية والجزاءات وطريقة التعامل مع الغش في الاختبارات.

وتطرق اللقاء الى الإرشاد الأكاديمي وقواعد الانسحاب من المقررات ومن الجامعة وقواعد الحضور والغياب وضوابط مراجعة الاختبارات وإعادة دراسة المقررات وغيرها من البنود الهامة في اللوائح الطلابية.