بوقماز: مشاكل الشوارع بسبب التقصير في الماضي

أكدت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز أن شوارع البلاد في المحافظات الست تعاني اليوم مشكلات بسبب تقصير البعض في الماضي وتخليهم عن دورهم، لافتة إلى أن الدولة استثمرت مليارات الدنانير في البنية التحتية، وتواصل الوزارة العمل ليلاً ونهاراً «حتى نلحق بمن حولنا في التطور من أجل بناء منظومة صحيحة قائمة على الحوكمة».

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول لموظفي الوزارة الجدد «حديثي التخرج» المعينين اعتباراً من 1 يناير الماضي، الذي عقد اليوم في قاعة مسرح المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.

وأشارت إلى أن الوزارة تحتاج للمهندسين والإداريين الجدد وتقدم لهم الدعم اللازم لتطوير أدائهم خلال المرحلة المقبلة من خلال دورات التدريب وغيرها من الأمور التي تساعدهم على تطوير إنتاجيتهم في العمل، داعية إياهم إلى الجد والاجتهاد في العمل واكتساب الخبرات التي تميزهم خلال الفترة المقبلة وأن يكونوا جزءاً من الوزارة في إنجاز المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة عبر عمل مؤسسي من خلال وجود حوكمة.

الكفاءة الفنية

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي أن الكفاءة الفنية هي المطلوبة وليس الكم، موضحاً أن كثرة سنوات العمل للعاملين ليست معياراً بقدر التميز في الأداء، موضحاً أن دور الوزارة هو توظيف الخبرات في مكانها الصحيح والمناسب وأن «الأشغال» تساعد الموظفين الجدد على تطوير أدائهم وقدراتهم في العمل.

بدوره، قال المتحدث باسم «الأشغال» م. أحمد الصالح، إن الوزارة أحالت عطاء إحدى الشركات لممارسة صيانة المحافظات والطرق السريعة إلى ديوان المحاسبة، للحصول على الموافقات اللازمة، تمهيداً لتوقيع عقدين هما الفائزان مالياً وفنياً وذلك لمحافظتي الجهراء وحولي، مشيراً إلى أنه سيتم توقيعهما بعد رفع توصية من اللجنة المحايدة المشكلة من عدة جهات من الدولة وأن الوزارة حالياً في مرحلة الحصول على موافقات ديوان المحاسبة.

وأضاف الصالح أن الوزارة تقوم بدورها بتوقيع هذه العقود لإثبات أن المشروع جيد والممارسة تعمل لحل مشكلة الطرق بالكويت، مؤكداً أن وجود خبرات عالمية أمر من شأنه أن يضيف للوزارة.