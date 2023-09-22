تعيين ناغلسمان مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين يوليان ناغلسمان مدربا جديدا للمنتخب الألماني خلفا لهانز فليك الذي أقاله الاتحاد أخيرا.

وقال الاتحاد في بيان إنه وقع مع ناغلسمان عقدا حتى نهاية عام 2024 وهو العام الذي ستستضيف فيه ألمانيا نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

ووفق القرار فإن الجهاز التدريبي سيضم كذلك اللاعب السابق في المنتخب الألماني وفريق (بايرن ميونيخ) ساندرو فاغنر بصفته مدربا مساعدا.

وأقال الاتحاد الألماني فليك من تدريب المنتخب في العاشر من الشهر الجاري بعد أن حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة خاضها تحت قيادته.