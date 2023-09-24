وزير التربية: ذوو الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الاحد ان ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش جولة تفقدية اجراها المانع لمدارس التربية الخاصة الكائنة في منطقة حولي اذ تفقد مدرسة التأهيل الفكري ومدرسة النور ومدرسة الأمل وإلتقى بأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة واستمع لآراء وملاحظات أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وأوضح المانع أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم عنصرا هاما للثروة البشرية وتسعى بخطى ثابتة الى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وتغطية احتياجاتهم وضمان حقوقهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

وشدد على أهمية توحيد كافة الجهود نحو توفير منظومة تعليمية متميزة تراعي معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والبيئة الصحية والنفسية وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة لمساندة الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات في تحصيلهم العلمي.

وأشار إلى أهمية رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين منهم وتهيئتهم ودمجهم للمشاركة والانخراط كعناصر فاعلة ومنتجة داخل المجتمع تواكب حركة العصر ومتطلباته.

وتأتي هذه الجولة استكمالا لجولات الوزير التفقدية لعدد من مدارس وزارة التربية مع بداية انطلاق العام الدراسي 2024/2023 للاطلاع بشكل مباشر على جاهزية المدارس الخاصة والاطمئنان على سير العملية التعليمية فيها.