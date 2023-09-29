“الداخلية”: ضبط 8 أشخاص يقومون بسرقة وتخزين المواد الإنشائية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه ومن خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة» إلى معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص من جنسية آسيوية بالتعامل مع أشخاص تقوم بسرقة مواد بناء ومعدات من البيوت قيد الإنشاء وتخزينها في مكان خاص.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه «وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط 8 أشخاص من الجنسية الآسيوية أثناء قيامهم بإنزال وتحميل مواد إنشائية مسروقة، كما تم العثور على مكان تخزينها وتبين وجود كمية كبيرة من مواد الإنشاء المسروقة وقطع نحاسية متنوعة وأدوات كهربائية».

وأضافت أنه «جار إحالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم».