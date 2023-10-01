منح الفنان ⁧‫أحمد العونان‬⁩ الجنسية الإماراتية

أعرب الفنان أحمد العونان، أحد أشهر نجوم الكوميديا في منطقة الخليج العربي عن جزيل شكره وامتنانه للحكومة الاماراتية على قرار منحه جنسيتها.

وقال العونان: «لا يسعني سوى أن أقول الحمدلله اولاً وأخراً، والكويت والإمارات هما بيت واحد، كما أن خليجنا واحد أيضاً،وكما يُقال (طلعت من دار لدار)، شكراً من القلب لكل الشيوخ».

يشار الى أن العونان من مواليد الكويت، وقد شارك منذ بداية مشواره الفني منذ العام 1992 إلى يومنا الحالي في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية على صعيد الدراما والمسرح والسينما، وكذلك تقديم البرامج التلفزيونية .