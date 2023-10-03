3 سنوات و 4 أشهر لمواطنين صدما مواطن وزوجته بالسيارة

أيدت محكمة التمييز حكم حبس مواطنان ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إدانتهما بالتسبب في إصابة المجني عليهما بعاهة مستديمة بالإصطدام عمدا بسيارة المجني عليها وإتلاف مركبتهما في شكوى المحامية ايلاف الصالح عن المجني عليهما .

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهما أحدثا عمدا بالمجني عليهما أذى بليغ أفضى إلى إصابة المجني عليه الأول بعاهة مستديمة والثانية بإصابات متفرقة بإن استقلوا سيارتين وصدموا المجني عليهما عمدا .

وقالت المحامية ايلاف الصالح في شكواها أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليهما بأن أتفقا وتوجها لمنزلهما عقب مشاجرة مع أهلية المجني عليهما وأحضرا سيارتين وقام الأول بالاصطدام بالمجني عليه الأول مرتين ذهابا وإيابا والمجني عليها مرة واحدة مما أدى إلى الإصابات الواردة بتقارير الطب الشرعي

وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبسهما 3 سنوات و4 أشهر وهو ما أيدته محكمة التمييز مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لتحديد قيمة التعويض.