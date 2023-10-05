أقر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي توقيع عدد 2176 غرامة تقدر قيمتها نحو خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 5ر16 مليون دولار) على شركات كبرى متعاقدة مع الوزارة وذلك في إطار حماية المال العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الغرامات شملت شركات كبرى متنوعة تعمل في مجال توريد الأدوية والمستهلكات الطبية وشركات منفذة لخدمات صحية وذلك صونا للمال العام وحفظا لحقوق الدولة والوزارة وبالتوافق مع تقارير الجهات الرقابية المختصة في البلاد.

وأوضحت أن هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها التي يصدر فيها هذا العدد من الغرامات جاءت في إطار متابعة التطبيق الصحيح للإجراءات التعاقدية المبرمة مع هذه الجهات وتنفيذا لتعليمات الوزير العوضي في الالتزام بتطبيق صحيح الإجراءات التعاقدية وإعمال الشروط الجزائية على نحوها الدقيق.