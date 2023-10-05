منتخب يد الكويت يحرز الميدالية البرونزية ضمن الألعاب الآسيوية الـ19 بفوزه على اليابان (31-30)

حقق منتخب الكويت لكرة اليد الميدالية البرونزية اليوم الخميس بفوزه على نظيره الياباني بنتيجة (31-30) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في الصين.

وواصل (أزرق اليد) تقديم مستوياته المتميزة منذ بداية البطولة حتى مباراة اليوم حيث فاز على نظيره الياباني بصعوبة نظرا إلى تقارب المستوى والخبرة التي يتمتع بها خصمه في البطولات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل (14-14) إذ كان اللقاء سجالا بين الطرفين واستمر حتى الشوط الثاني حيث لم تحسم نتيجته حتى الدقائق الأخيرة بعد تحويل الكويت تأخرها بالنتيجة إلى الفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية.

ووصل منتخب اليد إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته من قطر في الدور نصف النهائي فيما خسر خصمه اليابان من البحرين. يذكر أن منتخب الكويت لكرة اليد لم يصل إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية منذ (آسياد) الدوحة عام 2006 التي حقق بها الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على البلد المضيف قطر.