حقق لاعب منتخب الكويت للكاراتيه سلمان الموسوي الميدالية البرونزية اليوم الخميس في مسابقة (كاتا – فردي) ضمن منافسات دورة الالعاب الآسيوية الـ19 المقامة في الصين.

وفاز الموسوي على نظيره لاعب المنتخب العراقي بينار مصطفى ليرفع حصيلة الكويت إلى ثماني ميداليات هي ذهبيتان وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي للكاراتيه فايز الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن فخره واعتزازه بالفوز المميز للبطل الكويتي الموسوي مهديا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية للبلاد والشعب الكويتي الكريم ولأسرة رياضة الكاراتيه الكويتية.

وقال الديحاني إن لاعبي الكويت يعدون من الأميز على مستوى القارة الآسيوية وحققوا نتائج طيبة متوقعا أن يحصد أبطال الكاراتيه الكويتيون المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة لا سيما في المسابقات القتالية (كوميتيه).

وأكد أن الاتحاد يعمل بشكل متواصل لتحقيق أفضل النتائج في كل البطولات الكبرى منوها بجهود اللاعب الموسوي وباقي زملائه والجهازين الفني والإداري في تحقيق هذا الفوز في ظل وجود أبطال القارة والعالم في اللعبة.

من جانب آخر أهدت عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية مدير البعثة الكويتية المشاركة في دورة الالعاب الآسيوية فاطمة حيات في بيان صادر من اللجنة هذا الإنجاز الذي حققه أبطال الكويت إلى الشعب الكويتي والقيادة الحكيمة.

وأكدت حيات ان هذا الإنجاز جاء بعد تقديم جهد كبير وتضافر الجهود بين الجهات المسؤولة عن الرياضة الكويتية وبالتوجيهات السامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وعبرت عن سعادتها بالإنجازات التي حققها أبطال الكويت بالحصول على ميداليتين برونزيتين جديدتين عن طريق منتخبنا الوطني لكرةاليد ولاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه سيد سلمان الموسوي.