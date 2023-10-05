وزير الداخلية الإيراني يتفقد ⁧‫حقل الدرة‬⁩ في خطوة استفزازية ستساهم في زيادة الاحتقان بشأن الملف

تفقد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، عدد من الحقول النفطية المشتركة لدى وصوله إلى محافظة بوشهر جنوب البلاد صباح اليوم الخميس.

وقام وحيدي اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» الرسمية، بزيارة تفقدية لحقول النفطية من بينها حقل «فروزان» النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وكما قام وزير الداخليه بزيارة جوية لحقول نفطية أخرى منها «سروش» و«أبوذر» و«نوذر» و«آرش» وهو الاسم الذي تطلق إيران على حقل الدرة الواقع في الخليج العربي.

وشارك وحيدي ضمن زيارته للمحافظة، في مجلس تموين المحافظة والاجتماع مع المسؤولين الإداريين وزيارة المشاريع الإنشائية والاقتصادية في مدينتي بوشهر ودشتي.

المصدر : جريدة الجريدة