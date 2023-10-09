أعلنت جامعة الكويت الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني (2024/2023) للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية.

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني (2024/2023) تتم عبر الموقع (http://portal.ku.edu.kw/admission) خلال الفترة من 2 حتى 11 يناير 2024.

واضاف عزيز أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق عبر الموقع ولا تشمل خريجي النظام الموحد والمعهد الديني إذ سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.

وبين أن الطلبة من فئات القبول الأخرى يمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2024.

وأوضح أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصوله المتقدم للجامعة على نسبة لا تقل عن (70 بالمئة) للقسم العلمي و (78 بالمئة) للقسم الأدبي.

وأشار إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة وهي (65 بالمئة) للقسم العلمي و(72 بالمئة) للقسم الأدبي.

وأفاد بأن على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة عبر الموقع إلكترونيا خلال المواعيد المحددة ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم.

وأضاف عزيز أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وطلبة المنح الثقافية اعتبارا من يوم 24 ديسمبر المقبل حتى 11 يناير 2024.

ودعا الطلبة الراغبين بالالتحاق إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول حيث لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.