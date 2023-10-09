طوفان الأقصى.. القسام يهدد بإعدام رهائن إسرائيليين والأحداث تتسارع بجبهة لبنان

في اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني- هددت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعدام رهائن صهاينة إذا تم استهداف الفلسطينيين دون سابق إنذار، كما أعلنت الكتائب قصف القدس المحتلة ردا على قصف منازل المدنيين في غزة، في حين تسارعت الأحداث أيضا جنوب لبنان.

في غضون ذلك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين نقلا عن وزارة الصحة بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 900 والجرحى إلى 2600.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ في مستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس.

وعلى صعيد آخر، أعلن حزب الله اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين، وقال إنه هاجم بالصواريخ مركزين للجيش الإسرائيلي بمنطقة الجليل في “رد أولي”.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة 6 جنود إسرائيليين -أحدهم في حالة حرجة- جراء هجوم مسلح في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، تبنته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مسلحين تسللوا عبر الحدود من الجانب اللبناني، وقال إن قواته قتلت اثنين منهم، بينما فر مسلح ثالث عائدا إلى لبنان.

وفي مستوطنات غلاف غزة، تستمر أيضا الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ما زالت تقاتل في 7 أو 8 نقاط قرب قطاع غزة.

وتجددت الاشتباكات بين جنود صهاينة وعناصر من القسام في بلدة سديروت، وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12 بأن المواجهات تدور قرب مفترق جيفيم وسط البلدة.

من جانبها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام في 3 مواقع بمستوطنات عالوميم ونيريم وسديروت.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت سابقا أنها تطارد مسلحين تسللوا إلى منطقة جنوب عسقلان، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قرار إخلاء 25 مستوطنة و”كيبوتس” في غلاف غزة.