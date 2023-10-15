“الشؤون” تفتتح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن

احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت بافتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.

وقال وكيل (الشؤون) بالانابة عبدالعزيز ساري المطيري في كلمة له إن هذا الافتتاح ياتي في اطار متابعة وزير الشؤون الاجتماعية لسرعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتقديم كافة الخدمات للمناطق الحديثة مثل منطقة صباح الأحمد وغرب عبدالله المبارك وغيرها من مناطق الكويت.

واشار إلى ان افتتاح ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن يندرج ضمن خطة الوزارة في تغطية خدماتها لمختلف المناطق.

واضاف أنه تم ايضا افتتاح فرع 2 وفرع 6 لجمعية غرب عبدالله المبارك بحضور المدير المعين مشعل الغريبة وأعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الناصر ممثلة برئيسها حسين شبيب متقدما بالشكر لمجلس إدارة الجمعية وحرصه على تقديم الخدمات لاهالي المنطقة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في خططها نحو توفير كافة خدماتها في مختلف مناطق البلاد ودعم ورعاية كبار السن مثمنا جهود قطاع الرعاية الاجتماعية ولافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد اطلاق العديد من المشروعات والخدمات المتنوعة.

بدوره أوضح الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي في كلمة مماثلة ان ديوانية غرب عبدالله المبارك لكبار السن تقدم العديد من الفعاليات والانشطة لكبار السن من الرجال والنساء.

واضاف ان الديوانية تقدم العديد من الخدمات لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتوفر مساحة لاهالي المنطقة للحوار والنقاش كما سيكون هناك مشروع للعلاج الطبيعي وتعاون مع مختلف جهات الدولة لتقديم أفضل الخدمات.

واشار الى أنه سيكون هناك تعاون مع المراكز الحرفية ولقاءات دورية مع اهالي المنطقة للاستماع لمشاكلهم ومعالجتها وتوفير كل ما يلزم لخدمتهم ورعايتهم بأفضل صورة ممكنة.