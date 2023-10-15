وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

غيّب الموت فجر اليوم الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن 62 عاماً، إثر مضاعفات إصابتها بمرض السرطان.

بدأت خوري، المولودة سنة 1961 في العقيبة قضاء كسروان، مسيرتها الإعلامية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، فرافقت انطلاقة قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، وكانت واحدة من نجوم المحطة.

قدمت العديد من البرامج الحوارية الثقافية، كان أبرزها برنامج «حوار العمر»، قبل أن تقدم برنامج «اليوم الثامن».

وانتقلت خوري بعدها إلى قناة «العربية»، لتقدم برنامج «استوديو بيروت» حتى عام 2013 حين انتقلت إلى قناة «بي بي سي عربية» حيث قدّمت برنامج «المشهد».

بعدها انتقلت إلى «سكاي نيوز عربية» في شهر أغسطس 2020، مقدمة لبرنامج «مع جيزيل».

ونعت شبكة «سكاي نيوز عربية» الإعلامية الراحلة، مستذكرة مشوارها الإعلامي.

تزوجت خوري الصحافي سمير قصير الذي اغتيل عام 2005 في بيروت. وبعد اغتياله أسست مؤسسة سمير قصير التي انبثق منها مركز «عيون سمير قصير/ سكايز»، وهو مرصد خاص بحرية الصحافة.