اجتماع تنسيقية ال٤٨ نائبا يبحث ترتيبات الخارطة التشريعية بحضور رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس

عقدت تنسيقية ال٤٨ نائبا اجتماعا نيابيا موسعا اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ونائب الرئيس محمد براك المطير.

وبحث الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من اللجنة التنسيقية النيابية ترتيب الخارطة التشريعية بشكلها النهائي على ضوء قائمة الأولويات التي قدمها النواب، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية واعتمادها خارطة طريق للتعاون النيابي-الحكومي لدور الانعقاد الثاني المقبل.

وكان النائب د. حسن جوهر ممثلا عن اللجنة التنسيقية النيابية المكلفة بترتيب الأولويات قد وجه لأعضاء مجلس الأمة الدعوة لحضور اجتماع اليوم في سبيل تفعيل العمل الجماعي والتشاور.