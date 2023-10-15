ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 2450 شهيدا و9200 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 2450 شهيدا و9200 جريح.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن عدد ضحايا الضفة الغربية منذ بدء علمية (طوفان الأقصى) وحتى الآن وصل إلى 56 شهيدا وأكثر من 1200 جريح.

وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مراسلها في قطاع غزة قوله ان المواطن حامد ابو عطية وثمانية من أبنائه وأحفاده استشهدوا اليوم في قصف صاروخي للاحتلال الاسرائيلي على منزله في مخيم (جباليا) وأصيب آخرون في المباني المجاورة وقد تم نقلهم على أثره إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة (بيت لاهيا) المجاورة.

من جانبها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مؤتمر صحفي عقدته في (رام الله) اليوم إن الكوادر الطبية تعرضت لأكثر من 76 اعتداء في القطاع ومن بين ذلك قصف لمركبات الإسعاف ما أدى إلى تدمير 23 سيارة وقتل المسعفين وقصف المستشفيات محذرة من خطورة الوضع الصحي.

وحذرت الكيلة من انتشار الأوبئة في قطاع غزة داعية منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى التدخل لمنع التعدي على المنشآت الصحية لتستمر في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتعرضت مستشفيات للقصف من قبل طائرات الاحتلال منها (بيت حانون) الذي خرج عن الخدمة في اليوم الثاني من بدء الحرب ومستشفى (الدرة) للأطفال الذي تعرض للقصف بمادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.