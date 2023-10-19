كل ضعف وعجز إسلامي .. ترى خلفه كافر متسلط يعززه !

لا أظن أن هناك أسوأ حالا من حال العرب والمسلمين في هذا العصر… فالمسلمون يقتلون في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يستضعف فيه المسلم.. والغرب الديمقراطي ينزع القناع عن وجهه ليبدي لنا قبحه ونتانته، وينشر ما في سريرته على الملأ وبكل صفاقة تعزيزا لقتل هؤلاء المسلمين.

‏وهناك المسلمون العاجزون عن نصرة اخوانهم وهم ما بين متبرع بماله وحاله وبين قانت يدعو الله لنصرة عباده.. وهناك المسلمون المتخاذلون الذين لا يفوتون أي فرصة فيها مصلحة لهم، وإن كانت مغموسة في دماء المسلمين … ناهيك عن أحفاد “أبو رغال” و “أُبي بن سلول” الذي يلغون في دماء المسلمين المستضعفين كما يلغ الكلب في الإناء !.

‏وكلنا يقين بأن في كل مرة تقوم فيها مجزرة في بلاد المسلمين، فهو يقترب من البلاد الإسلامية الاخرى وهم لا يدركون، فكلما ازداد العجز تضاعف معه الهوان، ومن خلفه كافر جبار متسلط يعزز هذا الضعف والعجز حتى يضمن سريانه في بقية البلاد الإسلامية !

‏ولا نرى -ولن- نرى بادرة أمل أو انفراجة تلوح بالأفق تأتي من دولة عربية أو إسلامية لنهضة المسلمين .. وأما عند الله فهناك الأمل والانفراجة ونحن نراها وإن لم تأتنا إلى الان، لأننا نصدق وعد الجبار العظيم عز وجل.

سلطان بن خميّس